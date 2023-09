Polki masowo wymieniają sneakersy na te buty. Model w stylu Narożnej to jesienny hit

Już od kilku sezonów panuje prawdziwy szał na te półbuty. Łączą wysublimowaną elegancję z miejskim luzem, przez co są niesamowicie uniwersalne i można nosić je od rana do wieczora – najpierw do pracy, a później na popołudniowe spotkanie przy Pumpkin Spice Latte. Do tego idealnie wpisują się w popularny jesienią trend preppy, który nawiązuje do stylizacji amerykańskich elit. Pewnie domyślasz się już, że chodzi o skórzane loafersy, które popularnie nazywa się też mokasynami.