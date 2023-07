Racewicz, Torbicka i Narożna. Wszystkie noszą kurtkę, która jesienią będzie hitem

Skórzana kurtka pasuje tylko do jeansów z dziurami? Absolutnie nie. Ramoneska o lekko taliowanym fasonie, zwłaszcza ta w ponadczasowej czerni, z powodzeniem zastąpi żakiet w stylizacjach do pracy czy na spotkanie z przyjaciółką. Włóż ją tak, jak dziennikarka, do spodni cygaretek i "męskich" półbutów. Efekt "wow" masz gwarantowany.