Polki żyją pod presją. Sylwia Szwed o ciemnej stronie "girl power"

Na pewno na poziomie językowym feminatywy ciągle budzą niepokój, ale, co ważne, już nie w pokoleniu młodych dziewczyn i chłopców. Sama mam dwóch synów oraz córkę i widzę, że zupełnie bezboleśnie podchodzą do słów takich jak majsterka, inżynierka, neurobiolożka. W naszym magazynie od samego początku używamy feminatywów, żeby pokazywać świat bez stereotypów. Wychodzimy wręcz z takiego założenia, że używanie feminatywów względem dziewczynek to jest jak otwieranie im drzwi do pewnych zawodów - co innego zostać inżynierem, a co innego inżynierką. To jest podkreślenie, że to dla ciebie, młodej kobiety, też jest możliwe.