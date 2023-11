Połowa badanych czuje się przytłoczona obowiązkami zawodowymi

Power Hour to spotkanie z muzyką na żywo, połączone z motywującym wystąpieniem – power speech w wykonaniu Oyki, czyli Olgi Kozierowskiej – prezeski Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką i autorki bestsellera "Miłość to czasownik". Podczas power speech Oyka opowiada o tym, co zrobić, by naprawdę poczuć się dobrze samemu ze sobą i uwierzyć, że mamy w sobie wszystko, czego potrzebujemy, by osiągnąć wymarzone cele. Mówi również o relacjach i związkach, dzieląc się sprawdzonymi sposobami na życie z kimś szczęśliwiej i łatwiej. Historie z życia, wiedza, dystans i humor Olgi przynoszą prawdziwą ulgę. Muzyka komponowana przez Oykę łączy w sobie elementy easy jazz, folku i indie pop. W trakcie występów towarzyszy jej Leski – gitarzysta, kompozytor, autor tekstów i producent muzyczny.