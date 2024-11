Połóż na kaloryferze. Błyskawicznie poczujesz różnicę

To, jak pachnie nasz dom, ma duży wpływ na to, czy będziemy się w nim dobrze czuć i z chęcią przebywać. Niektóre zapachy mogą być przytłaczające, inne mogą wręcz poprawiać nastrój i dodawać nam energii. Aby nasze wnętrza były wypełnione naturalnym i pięknym aromatem, warto wykorzystać sprawdzony sposób na odświeżenie powietrza za pomocą owoców cytrusowych.

Cytryny, pomarańcze, limonki, grapefruity czy mandarynki pokrój w plasterki, umieść na papierze do pieczenia i połóż na gorącym kaloryferze. Możesz wzbogacić cytrusowe krążki np. goździkami, aby stworzyć jeszcze ciekawszą kompozycję zapachową. Pamiętaj, że plastry powinny być cienkie (grube będą potrzebować dużo więcej czasu na wysuszenie lub w najgorszym przypadku spleśnieją).

Suszone cytrusy to nie tylko doskonały sposób na naturalny odświeżacz powietrza, ale także wyjątkowy element dekoracyjny. W grudniu można je z powodzeniem wykorzystać jako ozdobę choinkową . Pomarańcze i cytryny pięknie wyglądają zawieszone na gałęziach świątecznego drzewka. Ich kolor przyciąga wzrok i dodaje ciepła zimowym wieczorom.

