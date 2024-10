Unikaj wieczorem. Ryzyko przybrania na wadze wzrasta

Mało kalorii, dużo błonnika - to główne zalety owoców. Jednak przy tym składniku naszej diety, w momencie, gdy zależy nam na zrzuceniu wagi, musimy pamiętać o pewnej ważnej kwestii. Niektóre owoce mogą się bowiem przyczyniać do tego, że zamiast schudnąć, zaczniemy tyć. Okazuje się, że przy ich spożywaniu może być pomocna jedna prosta zasada.

W owocach znajduje się cukier - fruktoza. Jeżeli mamy zaburzoną gospodarkę cukrową, lepiej będzie, jeżeli owoców nie będziemy spożywać rano, aby nie narazić się na nagły skok poziomu cukru we krwi.

Owoc może być świetną formą deseru, jeżeli zjemy go kilkanaście minut po zjedzonym posiłku. Jeśli nie zrobimy przerwy, możemy później mierzyć się z nieprzyjemnym skutkiem ubocznym, jakim są gazy oraz wzdęcia.

Wieczorem nasz metabolizm nieco zwalnia, co wiąże się z tym, że spożyte przez nas później cukry nie zostaną wykorzystane przez organizm w efektywny sposób. Co więcej, mogą zostać wówczas przekształcone w tkankę tłuszczową . Właśnie z tego względu jedzenie owoców późnym popołudniem nie jest zalecane osobom, które obrały sobie za cel zrzucenie wagi.

Nigdy nie dodawaj do jajecznicy. Tak psujesz jej smak

Nigdy nie dodawaj do jajecznicy. Tak psujesz jej smak

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!