Połóż plastry na kaloryferze. Rodzina będzie zachwycona zapachem

Jak wykorzystać suszone plastry pomarańczy?

Wysuszonym plastrom tego owocu nie trzeba wiele. Wystarczy wstążka, którą przewiążemy pomarańczę na krańcu. Tak wykonaną ozdobę z powodzeniem możemy powiesić na choince, co podkreśli tylko nasz wkład w domowe święta. To także świetny sposób, by przekonać dzieci do stworzenia własnoręcznie ozdób także z innych owoców - np. cytryn czy jabłek.