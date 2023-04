Połóż tę gałązkę na wielkanocnym stole. Ma wpływać na atmosferę

Nie wkładaj bukszpanu do potraw

Choć medycyna ludowa przed laty stosowała bukszpan m.in. do wzmocnienia odporności, a samo noszenie jego gałązki przy sobie miało chronić przed chorobami, dziś wiadomo, że może być trujący. Dlatego lepiej wykorzystać go do ozdobienia stołu i nie dekorować nim świątecznych potraw.