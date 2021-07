Polska Miss Euro 2016 znów błyszczy na trybunach. Kibice nie mogli oderwać od niej wzroku

Niespodziewana sława

W wywiadzie dla "Super Expressu" seksowna kibicka podkreślała, że nigdy nie marzyła o życiu w blasku fleszy a rozgłos spadł na nią jak grom z jasnego nieba. W przeciwieństwie do swojej poprzedniczki, Natalii Siwiec, nie pracowała wcześniej jako modelka, a na meczu znalazła się przypadkowo, jako osoba towarzysząca swojego męża. - Byłam mega zaskoczona. Gdy jechałam na to Euro, nawet przez głowę mi to nie przeszło, że coś takiego może się wydarzyć. To było miłe zaskoczenie, taka trochę też presja, ale fajne wspomnienia. Coś, co zapamiętam do końca życia - mówiła w rozmowie z tabloidem.