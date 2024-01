Polska para mieszka w kamperze w Arktyce. "Życie tutaj daje nam wolność"

Ola: Krok po kroku zaplanowaliśmy, co dalej. Oboje jesteśmy po karierach w korporacji, więc planowanie mamy we krwi. Sprzedaliśmy mieszkanie i rozdaliśmy albo sprzedaliśmy wszystko, co nie zmieściłoby się do kampera. Zostało właściwie tylko to, co niezbędne.