Polska policja nagrała zabawnego TikToka. Funkcjonariusze chcą przypodobać się młodzieży

Życzenia od mundurowych

Tuż przed świętami zdecydowali się przygotować świąteczne nagranie, na którym parodiują piosenkę youtuberów z Team X. "Przybieżeli do Betlejem Bentleyem pasterze. Ej mordeczki my składamy wam życzenia szczere. Zapraszamy wszystkich do nas na wieczerze. A ten banger to jest dla was prezent" - śpiewali funkcjonariusze.