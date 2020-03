Polski lek Arechin. Poznaj środek wspomagający walkę z koronawirusem

Leczenie zakażeń koronawirusem – dlaczego Arechin?

Badania w Chinach nad chlorochiną

Leczenie w Polsce i Arechin

Dzięki wynikom badań chińskich naukowców, w Polsce podjęto się włączenia leku Arechin do wspomagania leczenia zakażeń koronawirusem. Firma Adamed zapewnia, że dokonała wszelkich starań, aby zapas leku został zabezpieczony na potrzeby Ministerstwa Zdrowia oraz Agencji Rezerw Materiałowych. Arechin jest dystrybuowany bezpośrednio do szpitali, ale to lekarz podejmuje decyzję o możliwym zastosowaniu go u pacjentów. Leczenie w COVID-19 za pomocą chlorochiny zostało już wdrożone w Wojewódzkim Szpitalu im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu.