Polskie dzieci utknęły w Strefie Gazy. Tak brzmi ich ostatnia wiadomość

Dzieci walczą o przetrwanie

"Ilekroć biorę tyk wody, przypominam sobie, że oni czystej wody już nie mają. Mustafa po tych gruzach kilka razy dziennie chodzi po wodę. Idzie kilka ulic dalej, nalewa do baniaków i wraca, a ta woda jest z lokalnego, zanieczyszczonego źródła i nie nadaje się do picia. Póki co jeszcze udaje im się rozpalać ogień i gotować na drewnie, dopóki się nie skończy, więc jedzą makaron, ryż, przecier pomidorowy, kaszę i czasem chleb, ale nie zawsze udaje się go kupić, bo brakuje mąki." - opisuje dramatyczną Sytuację kobieta.