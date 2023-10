Zostali odcięci od świata. "Dzień i noc latają samoloty. Słyszymy wybuchy"

Błysk, czerwień, a potem czarne smugi. Od kilku dni tak wygląda niebo za oknami Ewy Almallad - przewodniczki, która wraz z mężem wynajmuje dom w Halhoul, miejscowości w dystrykcie Hebronu. Mieście w odległości 20 km od Betlejem. Małżeństwo nie może wydostać się z Autonomii Palestyńskiej i bezpiecznie wrócić do ojczyzny. Z polską ambasadą nie ma żadnego kontaktu. Na ulicach wjazdowych do miast widać wojsko, które mierzy z broni do przemieszczających się ludzi.