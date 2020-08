WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Artykuł Sponsorowany 1 godzinę temu Polskie kosmetyki naturalne – dlaczego warto po nie sięgnąć? Moda na kosmetyki zagraniczne zdecydowanie przeminęła. Chętnie stawiamy na rodzime produkty, wytworzone z surowców występujących w naturze. Jako świadomi konsumenci coraz częściej wybieramy polskie kosmetyki naturalne – zarówno te pielęgnacyjne, jak i kolorowe. Kupuję, bo dobre i polskie! Obecnie większość z nas stara się jeść zdrowo. Wybieramy produkty pełnowartościowe, bogate w witaminy, minerały i inne substancje potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Bardzo często sięgamy po artykuły od lokalnych rolników, hodowców, dostawców – np. miody z własnych pasiek czy jajka kur z wolnego wybiegu od sąsiada prowadzącego ekologiczne gospodarstwo. Podobnie rzecz ma się z kosmetykami. Wielu z nas zależy na wsparciu krajowych producentów i rodzimej gospodarki. Szukamy produktów polskich, zdrowych, pozytywnie działających na skórę, zawierających drogocenne ekstrakty pozyskiwane w ekologiczny sposób. Przykładem firmy produkującej polskie kosmetyki naturalne, pozbawione substancji pochodzenia zwierzęcego, jest Resibo. To marka wegańska, która szczególną uwagę zwraca na bezpieczne dla środowiska pozyskiwania surowców i działa z poszanowaniem praw zwierząt. Czasami można usłyszeć opinie, że polskie kosmetyki naturalne są drogie. To fakt, ceny niektórych z nich znacznie odstają od tych, które musimy zapłacić za kosmetyk konwencjonalny. Podyktowane jest to najczęściej wyższą jakością oraz wykorzystaniem skutecznych surowców. Producenci polskich kosmetyków naturalnych, jak Resibo, przykładają szczególną wagę do wyboru jak najlepszych składników, aby zapewnić bezpieczeństwo i pożądane działanie swoich produktów. A to wszystko w naturalny sposób! Bezpieczne składniki w polskich kosmetykach naturalnych Jedną z najistotniejszych zalet polskich kosmetyków naturalnych są dobre i bezpieczne składy. Produkty konwencjonalne bardzo często zawierają substancje szkodliwe, np.: konserwanty syntetyczne (parabeny, formaldehyd i donory formaldehydu), agresywne detergenty (SLS, SLES), substancje ropopochodne (parafina, wazelina, olej mineralny). Należy mieć świadomość, że niektóre składniki są niebezpieczne nie tylko dla skóry, ale i dla całego organizmu – mogą powodować zaburzenia gospodarki hormonalnej, a nawet wykazywać właściwości kancerogenne. Kosmetyki naturalne są znacznie lepszą i bezpieczniejszą alternatywą dla konwencjonalnych. Dzięki temu, że nie zawierają silnych substancji chemicznych, rzadziej powodują alergie i uczulenia. W związku z tym, że pozbawione są składników syntetycznych, nie tworzą sztucznej warstwy okluzyjnej na skórze, a wnikają w głąb niej – minimalizując jednocześnie ryzyko powstawania wyprysków, zaskórników i innych niedoskonałości cery. Analiza INCI – przydatna podczas zakupów Jeśli chcesz zaopatrzyć się w prawdziwe polskie kosmetyki naturalne, zawsze czytaj składy znajdujące się na odwrocie opakowań lub etykiet. Niektóre firmy niestety nadużywają określeń typu: ekologiczny, bio, naturalny. Dzieje się tak, ponieważ nie ma uregulowanej definicji kosmetyku naturalnego. System INCI – międzynarodowe nazewnictwo składników kosmetycznych (ang. International Nomenclature of Cosmetic Ingredients) pomoże Ci ocenić czy na pewno masz przed sobą kosmetyk pełen drogocennych, naturalnych substancji: olejów, roślinnych wyciągów czy maseł. Nauka INCI wydaje się skomplikowana? Początkowo rozszyfrowanie obcych nazw faktycznie może nie być proste. Wystarczy jednak trochę chęci i odwagi, a na pewno szybko posiądziesz tę niezwykle przydatną umiejętność. Podsumowując: dlaczego warto stosować polskie kosmetyki naturalne? Odpowiedź na to pytanie jest niezwykle prosta – ponieważ produkty te są wolne od agresywnych substancji chemicznych. Kosmetyki naturalne zawierają delikatne, ale skuteczne składniki pozyskiwane z natury. Wybierz te najodpowiedniejsze dla typu i stanu Twojej cery. Dzięki polskim kosmetykom naturalnym nie tylko oczyścisz, nawilżysz, ukoisz skórę, ale także wesprzesz polskie biznesy, lokalnych przedsiębiorców, a co za tym idzie – również nasza krajową gospodarkę. Codziennie mamy do czynienia z substancjami szkodliwymi i nie zawsze mamy na to wpływ, np. na ulicach czy w zakładzie pracy. Jednak w wielu dziedzinach życia możemy dokonać wyboru i postawić na produkty bezpieczne, zdrowe i intensywnie działające – takie jak kosmetyki naturalne.