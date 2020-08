WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Ludzie + 3 porodówkaporódciąża Klaudia Kolasa 1 godzinę temu Polskie porodówki. "Ciekawe, jak będziesz mordę darła, kiedy będziesz już rodzić" Paulina urodziła w czerwcu 2020 roku. Na porodówce w Szczecinie nie dostała posiłku przez 40 godzin. Edyta urodziła 2 tygodnie temu. Po 24 godzinach głodu przyniesiono jej trzy kromki chleba i liść sałaty. Weronika miała więcej szczęścia, rodząc przed pandemią. Byli przy niej rodzice. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Warunki na polskich porodówkach pozostawiają wiele do życzenia (Getty Images) Iwona Cichosz, aktorka i Miss Świata Głuchych 2016 została mamą w lipcu. Na swoim profilu na Instagramie opowiedziała o tym, jak wyglądał poród w Norwegii. Cichosz czuła się bezpieczna i niczego jej nie brakowało. Personel troszczył się o to, żeby spokojnie mogła zebrać siły po porodzie. Pielęgniarka przyniosła jej loda na poprawę samopoczucia, a na tym samym piętrze znajdował się 24-godzinny bar samoobsługowy, gdzie mogła zjeść ciepły posiłek, gdy tylko będzie miała na to ochotę. Dla kobiet, które rodziły w Polsce ta historia brzmi jak science-fiction. Według badań przeprowadzonych w latach 2017-2018 przez fundację Rodzić po ludzku 54,3 proc. kobiet doświadczyło przemocy lub nadużyć związanych z zachowaniem personelu, lub niedopełnieniem wszystkich procedur na porodówkach w Polsce. Paulina, Edyta i Weronika podzieliły się z nami swoimi historiami. Anna Lewandowska wydała książkę Heathy Sweets. Nam opowiada o pisaniu w ciąży i ulubionych deserach Roberta i Klary W szpitalu zapomniano o kolacji. Nie jadła przez 40 godzin Paulina rodziła w czerwcu w Szczecinie. Kiedy dotarła do szpitala, była zdenerwowana i wystraszona. Z powodu pandemii koronawirusa, musiała zmierzyć się z porodem bez wsparcia partnera. – W szpitalu był bardzo duży ruch. Czułam się, jak na taśmie produkcyjnej. Nikt się nie przedstawiał, niczego nie tłumaczył, o nic nie pytał. Oznajmiano tylko, co dalej nastąpi – wspomina. Poród zaczął się w nocy. Pielęgniarki dały jej odczuć, że nie jest to mile widziane. Brakowało personelu. Próbowano przetrzymać ją do rana na patologii ciąży, gdzie trafiła rano przez nieregularne skurcze. – Usłyszałam, że mogę iść na porodówkę, ale niewiele to zmieni. Dostałam kroplówkę z lekiem rozkurczowym, który miał pomóc zasnąć bez bólu. Paradoksalnie przyspieszyło to poród, a położna i lekarka dyżurna były bardzo niezadowolone. Na porodówkę zaprowadziły mnie dopiero kiedy zaczęłam zwijać się z bólu – opowiada. Od samego przyjęcia do szpitala czuła się, jakby tam przeszkadzała. Po 18 godzinach nie było widać postępu i podjęto decyzję o cesarskim cięciu. Przyjęła to z ulgą. Operacja przebiegła szybko, sprawnie i profesjonalnie, jednak po porodzie mogła znów liczyć tylko na siebie. – Całe szczęście wspierałyśmy się wzajemnie z innymi pacjentkami. Pocieszałyśmy się, dotrzymywałyśmy sobie towarzystwa. Kiedy pozwolono nam chodzić, pilnowałyśmy na zmianę swoich dzieci, gdy któraś musiała wyjść do łazienki. To takie drobne sprawy, które normalnie robiłby ojciec dziecka – relacjonuje. Pacjentki stanęły też w jej obronie, kiedy nie otrzymała jedzenia. Do szpitala zgłosiła się koło 4:00 nad ranem, ale przyjęcie wpisano jej o godzinie 7:00 przez co nie należało jej się śniadanie. Jednak po negocjacjach otrzymała swoją porcję. Niewiele to pomogło, bo później przez 40 godzin pozostała głodna. – Nie licząc krakersów, które miałam w torbie, nic już nie jadłam tego dnia ani następnego. Obiad następnego dnia przepadł mi ze względu na poród, który skończył się o godzinie 16:00. O pozostawieniu kolacji zapomniano. W nocy byłam bardzo głodna i słaba. Dobrze, że w szpitalu trzymają do trzech dni po porodzie, bo przy takiej diecie ciężko o pokarm dla maluszka – wzdycha. Pierwsze co zrobiła po powrocie do domu, to zamówienie pizzy. Przez tydzień pobytu w szpitalu straciła to, co przybrała w ciąży Edyta urodziła 2 tygodnie temu. W Nowym Targu. Nie wspomina pobytu w szpitalu źle. Położne były empatyczne, opiekowały się nią. Kiedy powiedziano jej, że trzeba wykonać cesarskie cięcie, rozpłakała się. Martwiła się o dziecko i o przebieg operacji. Położne i lekarka przyszły do niej i spokojnie wytłumaczyły, co wydarzy się dalej. Opiekę okołoporodową ocenia na medal, jednak samotność dawała jej się we znaki. – Mąż nie mógł wejść ze mną nawet na teren szpitala. Zamknięto dwa oddziały z powodu COVID-19 i nikt nie mógł wnosić swoich rzeczy do środka. Było ciężko fizycznie i psychicznie. Nie pomagały też telefony członków rodziny, którzy dzwonili, żeby zapytać, jak się czujemy i nie mogli się doczekać, żeby poznać mojego syna – wspomina. Najgorszy był dla niej brak jedzenia na oddziale. Po porodzie otrzymała jedynie kroplówki. Następnego dnia odczuwała ogromny głód. Przyniesiono śniadanie i zobaczyła na talerzu 3 kromki chleba, listek sałaty i dwa plasterki wędliny. – Raz dostałam łyżeczkę twarożku, raz łyżeczkę marmolady albo jedno małe jajko zamiast wędliny. Nie da się tym najeść. Kobieta po porodzie potrzebuje pożywnych posiłków, gdy jeszcze karmi piersią – podkreśla. Porcje obiadów również pozostawiały wiele do życzenia. Nie przeszkadzałoby jej to, gdyby była możliwość odwiedzin. W czasach pandemii nikt nie mógł dostarczyć jej jedzenia. – Takim oto sposobem przez tydzień pobytu w szpitalu straciłam wszystkie kilogramy, które przybrałam w ciąży. Schudłam 13 kg – mówi. "Ciekawe, jak będziesz mordę darła, kiedy będziesz już rodzić" Weronika miała więcej szczęścia. Rodziła przed rozpoczęciem pandemii. W trudnych chwilach mogła liczyć na wsparcie rodziny. A takich nie brakowało. – Trafiłam na ginekologię i tam zostałam potraktowana przedmiotowo. Na położniczym tylko jedna nieprzyjemna pielęgniarka się trafiła, ale nigdy nie może być różowo – wyznaje. Kiedy odeszły jej wody i położna sprawdzała jej rozwarcie, krzyczała na nią, że to nie jest ból i że jest "słaba". "Ciekawe, jak będziesz mordę darła, kiedy będziesz już rodzić" – rzuciła. Teraz Weronika z rozbawieniem opowiada o tej sytuacji, ale wtedy nie było jej do śmiechu. Do porodu naturalnego jednak nie doszło. Po 27 godzinach zrobiono jej cesarskie cięcie. Choć po porodzie nie miała już przykrych incydentów, koszmarem okazało się jedzenie. Podobnie jak jej poprzedniczki, długo zapamięta to, co dostała w szpitalu. – Jedzenie było okropne. Po operacji mogłam zjeść obiad dopiero następnego dnia. Dostałam zupę mleczną, chociaż zaznaczałam, że nie mogę pić mleka. Inne panie na zawołanie dostały kisiel, a ja musiałam prosić jak "kundel w budzie". Obiadów się brzydziłam – wzdycha. Wszelkie próby negocjacji z personelem kończyły się niepowodzeniem. Jak mówi Weronika, mogła tylko "dostać ochrzan" za marudzenie, więc codziennie prosiła rodziców, żeby przynieśli jej jedzenie. Według raportu fundacji Rodzić po ludzku w wielu szpitalach w zakresie komunikacji personel-pacjentka, pojawiają się poważne nadużycia. 24 proc. ankietowanych kobiet wskazywało, że personel wypowiadał niestosowane komentarze, co piąta miała poczucie, że była traktowana z góry. Inne problemy w komunikacji, na które wskazywały kobiety, to ignorowanie pytań, lekceważenie, podnoszenie głosu, krytykowanie i wyśmiewanie.