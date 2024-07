Polują na "jednorożca". Ten seks jest coraz popularniejszy

Opcją, na którą decyduje się część par jest "unicorn hunting", czyli "polowanie na jednorożca". Chociaż to dość kontrowersyjna metoda, zyskuje na popularności.

"Polowanie na jednorożca" polega na poszukiwaniu przez heteroseksualną parę biseksualnej kobiety, która zechciałaby dołączyć do ich intymnych relacji, tworząc miłosny trójkąt. Taki układ może być jednorazowy, lecz czasem przeradza się w trwalszą relację.

Aleksandra Pańczyk z Centrum Terapii Haak w Poznaniu wyjaśniła , że istotne jest, aby para heteroseksualna traktowała zaproszoną kobietę w sposób instrumentalny. Ekspertka podkreśliła, że stąd właśnie pochodzi termin "polowanie". Potrzeby osoby zaproszonej do trójkąta często nie są w pełni respektowane. Poszukiwanie osoby otwartej na taki układ bywa trudne, co przypomina polowanie na rzadki gatunek, stąd określenie "jednorożec".

Proces poszukiwania "jednorożca" wygląda następująco: kobieta będąca w heteroseksualnym związku nawiązuje kontakt na portalu randkowym z inną kobietą identyfikującą się jako biseksualna. Gdy dochodzi do spotkania, obie kobiety poznają się bliżej i rozwija się między nimi sympatii. Na pewnym etapie rozmowy, kobieta ujawnia, że jest w związku z mężczyzną i chciałaby, aby on również dołączył.

Aleksandra Pańczyk zaznaczyła, że dla kobiety poderwanej na portalu randkowym, mężczyzna początkowo jawi się jako trzecia osoba. W rzeczywistości to ona sama jest jednak "jednorożcem" w relacji. Jak zauważyła też seksuolożka, brak jasno określonych zasad jest charakterystyczny dla "unicorn huntingu".

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!