Pomagają przywrócić kobietom po menopauzie ich seksualną stronę. "Chcemy je wyrwać z ciepłych kapci"

Co ciekawe, badania międzykulturowe pokazały, że okres menopauzy najdotkliwiej przechodzą kobiety z obszaru zachodnioeuropejskiego. Wynika to ze szkodliwego przekazu, że menopauza to koniec atrakcyjności seksualnej i koniec okresu reprodukcyjnego, czyli kobiecej "użyteczności". To bzdury mocno osadzone w dyskursie społecznym. Stres może generować objawy psychosomatyczne i przyczyniać się do zaburzeń nastroju. Tymczasem badania wskazują, że sama menopauza nie jest wystarczającym warunkiem pojawienia się depresji. Jeśli dana kobieta postrzega ją negatywnie, to ryzyko depresji w tym czasie wzrasta. My zachęcamy, żeby potraktować menopauzę jako punkt zwrotny w swoim życiu, czas na przyjrzenie się swojej świadomości, duchowości, potrzebom. Skorzystać ze zdobyczy medycyny, która ma dojrzałym kobietom wiele do zaoferowania.