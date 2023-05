Ponadczasowa moda, ponadczasowe relacje Kampania "Pokolenia" Patrizia Aryton

Styl naszych mam nie tylko pomaga nam odnaleźć własny – czy to poprzez naśladowanie go, czy też poprzez jego odrzucenie. W relacji z nim budujemy świadomość siebie, swoich potrzeb i preferencji. Ubrania potrafią przywoływać wspomnienia, przenosić w czasie, przypominać miejsca, zapachy, emocje. To garderoby naszych mam są pierwszymi inspiracjami na drodze do naszego unikalnego i ponadczasowego stylu. I to o ich sukienkach, garniturach, koszulach i płaszczach marzymy, zanim odkryjemy świat mody.