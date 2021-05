Ponadczasowe i wygodne. Buty na lato, które nigdy nie wychodzą z mody

Bardzo modne w latach 70., lekkie, wsuwane obuwie wraca do łask. Mokasyny to model wzorowany na butach noszonych przez Indian. Ich etniczny charakter podkreślają sprzączki, chwosty i inne ciekawe ozdoby. Miłośnicy mokasynów zapewniają, że to najwygodniejsze buty, jakie kiedykolwiek nosili, porównując ich komfort z obuwiem noszonym w domowym zaciszu. Dziś mokasyny uważane są za idealne połączenie wygody i miejskiej elegancji. Pasują do sukienek, lekkich płóciennych spodni, szortów i eleganckich żakietów. Idealny wybór zarówno do biura, jak i na spacer po parku.