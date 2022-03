Ponadsezonowość. Wiosenny przegląd garderoby i trendów

Wiosenno-letnie kolekcje również w tym roku nastawione są na to, by ubrania posłużyły na kilka sezonów. Wygoda, funkcjonalność i jakość to główne cechy, którymi kierują się teraz projektanci. Bacznie obserwują, co dla ich odbiorców jest ważne, jak zmienia się świat i co staje się priorytetem w postrzeganiu mody. Uzbrojeni w tak zaprojektowane akcesoria czekamy niecierpliwie wiosny!