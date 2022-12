Poprawny sposób na używanie solniczki. Znacznie ułatwia gotowanie

Pokazała, jak korzystać prawidłowo z solniczki i pieprzniczki

Używanie przypraw w kuchni to podstawa gotowania. Najczęstszym wyborem jest sól i pieprz. To właśnie one doskonale balansują smak potraw. Wie o tym doskonale Kellie, użytkowniczka Twittera ze Stanów Zjednoczonych, która pochwaliła się ostatnio ciekawym sposobem na korzystanie z solniczki. W udostępnionym przez nią wideo widzimy, jak w tradycyjny sposób dodaje do potrawy pieprzu. Odwraca pieprzniczkę do góry nogami i stanowczo nią potrząsa.