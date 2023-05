Poprosiła o ściszenie muzyki. Zaniemówiła, gdy zobaczyła sąsiada

Pewna kobieta z Nowej Zelandii grzecznie zaapelowała do swoich sąsiadów o to, by ściszyli muzykę. Zupełnie się nie spodziewała tego, w jaki sposób zareagują mieszkańcy posesji obok. Wszystko zarejestrował telefon córki, a nagranie trafiło na TikToka.