Poprosiła o wzorek na paznokciach. "Wyszłam z salonu z płaczem"

Internauci nie rozumieją zachowania tiktokerki. "Mogłaś się odezwać"

Opublikowany przez tiktokerkę filmik mocno rozbawił komentatorów, którzy jednak nie mogli zrozumieć, dlaczego internautka nie przerwała zabiegu. "Nigdy nie zrozumiem ludzi, którzy nie reagują na coś takiego. Przecież widzicie, co Wam robi na tych paznokciach" - napisała jedna z użytkowniczek. "Najlepsze jest to, że mogłaś się odezwać w momencie, gdy robiła pierwszy paznokieć, mogła szybko to zetrzeć albo spiłować i zrobić jeszcze raz" - dodała kolejna. Komentatorki twierdziły też, że nie zapłaciłyby za takie paznokcie.