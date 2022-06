Nie noś "gołych paznokci" po hybrydzie. Możesz sobie zaszkodzić

"Gołe paznokcie" po hybrydzie to zły pomysł. Ekspertka przestrzega

Jeśli jednak doszło do pogorszenia stanu paznokci, należy o nie odpowiednio zadbać. Iwona Borowska podkreśla, że na rynku istnieje wiele produktów, takich jak oliwki, kremy czy odżywki, które pomogą nam w regeneracji paznokci. Najważniejsza jest systematyczność w stosowaniu. Zaleca m. in. okluzje, czyli kompresy na noc. - Wtedy w większej ilości nakładamy taki produkt na paznokcie i przynosi to lepsze efekty pielęgnacyjne, regenerujące - wyjaśniła.