Porównała dwa popularne produkty. "Chwyt marketingowy"

Na opakowaniach z żywnością pojawił się nowy system znakowania. Są to "kolorowe paski" z oznaczeniami poszczególnych liter. Mają ułatwiać klientom decyzję o zakupach. "Nutri-score" to nic innego jak etykieta żywnościowa, która pozwala na ocenienie, czy dany produkt jest odżywczy, czy nie. W zamyśle tworzenia tego systemu jest oszczędzenie czasu klientom, którzy analizują skład żywności. Pewna tiktokerka odkryła, że system znakowania nie spełnia do końca swojej funkcji.