Porozpieszczaj się w SPA - jesteś tego warta!

Najlepsze holistyczne SPA

Strefa SPA&Wellness hotelu Manor House to przestrzeń na wskroś holistyczna - tutaj można kompleksowo zadbać o ciało, umysł i duszę. W kompleksie Łaźni Rzymskich możecie wziąć udział w odprężających seansach saunowych w płótnach, a w wybranych terminach także w sesjach nocnego saunowania. Korzyści z saunowania jest wiele: redukuje stres i zmęczenie, oczyszcza organizm, wzmacnia odporność, poprawia wygląd skóry. Cudownym doznaniem są kąpiele w bezchlorowym basenie z ożywioną wodą, która nie tylko jest bezzapachowa i krystalicznie czysta, ale też swoją miękkością pielęgnuje skórę, nawet tę wrażliwą, a włosy łatwiej się rozczesują. Biowitalne SPA przeniesie Was do nowego wymiaru relaksu: masaże, zabiegi pielęgnacyjne, kąpiele głęboko oczyszczające, żywiczne i ofuro w wysokich wannach, również romantyczne, we dwoje, do czego idealnie nadają się wanny Duo Ofuro by Manor House. Polecamy też skorzystanie z terapii energetycznych, które usprawniają przepływ energii w organizmie i prowadzą do wewnętrznej równowagi, co przekłada się na dobre zdrowie i samopoczucie. W kolei w Gabinetach Bioodnowy warto skorzystać z autorskiego programu odmładzającego Alchemia Zdrowia®, który pobudza naturalną umiejętność organizmu do autoregeneracji i ma doskonałe efekty anti-aging.