Poruszająca grafika Matyldy Damięckiej. "Życie bywa bezwzględną ladacznicą"

Matylda Damięcka apeluje

Aktorka zachęca do wsparcia mężczyzny znajdującego się w tej niezwykle trudnej sytuacji życiowej i przypomina o przytuleniu tych, których kochamy. "Nie kłóćcie się o politykę, tak bardzo to jest ważne. Wszyscy, którzy są ważni, są na wyciągnięcie telefonu, w pokoju obok (...). Jadąc do nich, zwolnijcie. Proszę" - apeluje Damięcka.