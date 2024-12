Poruszające wyznanie Sharon Stone. "Nie mogłam wezwać karetki"

Sharon Stone w trakcie wywiadu wróciła pamięcią do trudnych chwil. Znana aktorka przeszła udar krwotoczny. 66-latka została zapytana, co by powiedziała młodszej sobie. - Powiedziałabym: dasz radę - wyznała, łamiącym się od emocji głosem.

Sharon Stone została wyróżniona przez BBC i znalazła się na liście Kobiet Roku 2024. Z tej okazji znana aktorka zgodziła się na rozmowę z brytyjską telewizją. Jedno pytanie szczególnie poruszyło Stone. Odpowiadając na nie, walczyła ze łzami. Gwiazda wspomniała o jednym z najtrudniejszych życiowych momentów, chorobie i tym, co wówczas przeczytała w prasie.

"To już koniec"

Sharon Stone w 2001 roku dostała udaru krwotocznego. Zapytana teraz o to, co by powiedziała sobie sprzed lat, podkreśliła: - Powiedziałabym: dasz radę (...). Nie wiesz tego, ale uda ci się. Chciałabym to wiedzieć tak wiele razy - powiedziała w BBC.

Później Stone opowiedziała o chwilach, w których świadomość, że "da radę" byłaby dla niej ważna.

- Kiedy leżałam na podłodze i nie mogłam wezwać karetki. Kiedy wróciłam do domu i przeczytałam w magazynie "People", że przez 30 dni nie będzie wiadomo, czy przeżyję, czy umrę - mówiła Stone.

Jak dodała w tym samym wywiadzie, lekarze dawali jej zaledwie jeden procent szans na przeżycie. Aktorka musiała uczyć się od nowa mówić i chodzić. Do tego w tym samym czasie gwiazda zaczęła walkę z byłym mężem o opiekę nad synem. Miała też wówczas problemy finansowe.

Sharon Stone o kobietach

Sharon Stone w trakcie rozmowy z BBC odniosła się również do swojej kultowej roli w "Nagim instynkcie", która niejako zaszufladkowała gwiazdę jako symbol seksu. Aktorka postanowiła to wykorzystać w szczytnym celu i wykorzystała popularność do zebrania pokaźnych sum, które przekazała na akcje charytatywne, w tym na badania nad ADIS i HIV.

- Jestem naprawdę dumna z tego, że wykorzystałam ten wizerunek, który został wymyślony w tym filmie, że jestem naprawdę seksowna, i wykorzystałem go do walki z chorobą - zaznaczyła w wywiadzie dla BBC.

Stone powiedziała też, że dawniej w produkcjach filmowych "kobiety odgrywały fantazje mężczyzn", którzy zresztą odpowiadali za scenariusz, reżyserię, montaż, produkcję oraz dystrybucję. Teraz ulega to zmianie. Aktorka zaznaczyła, że "dochodzimy do momentu, w którym kobiety po prostu odgrywają rolę kobiet, zachowujących się realnie w danych okolicznościach".

