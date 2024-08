Porwała publiczność w Sopocie. Po występie zwróciła się do fanów

Sylwia Grzeszczak podczas Top Of The Top Sopot Festival

Pierwszy dzień Top Of The Top Sopot Festiwal już za nami. Na sopockiej scenie wystąpiły same gwiazdy. Nie zabrakło też Sylwii Grzeszczak. Po zakończonym koncercie zwróciła się do swoich fanów za pośrednictwem Instagrama.

Top Of The Top Sopot Festiwal to coroczna impreza organizowana przez stację TVN. Od 19 do 22 sierpnia na sopockiej scenie wystąpi cała plejada gwiazd polskiej muzyki. Motywem przewodnim pierwszego dnia festiwalu była "Gorączka sopockiej nocy".

Na scenie pojawiły się zespoły takie jak Lady Pank, Wilki czy Kwiat Jabłoni, a także wokalistki Natalia Nykiel, Sarsa, Lanberry, Bovska oraz Sylwia Grzeszczak. Autorka hitu "Motyle" i "Och i ach" porwała sopocką publiczność. Po występie podziękowała uczestnikom za pośrednictwem Insta Stories.

Jest jedną z najpopularniejszych polskich wokalistek

Sylwia Grzeszczak jest jedną z najpopularniejszych polskich wokalistek. Od dziecka wykazywała zamiłowanie do muzyki. W latach 90. wystąpiła w popularnym programie "Od przedszkola do Opola". Ukończyła szkołę muzyczną II stopnia w klasie fortepianu. Zadebiutowała w 2008 roku płytą "Ona i on". Piosenka "Co z nami będzie?" z miejsca stała się hitem.

Dała jeden z najlepszych koncertów. Zwróciła się do swoich fanów

Artystka nie może narzekać na brak pracy. Od maja do września tego roku wystąpi w 36 różnych miejscach. Fani jej twórczości mogli podziwiać ją w trakcie poniedziałkowego występu podczas Top Of The Top Sopot Festiwal. Wokalista wykazała się niezwykłymi umiejętnościami wokalnymi, a jej występ został uznany za jeden z najlepszych tego wieczoru. Podczas koncertu utwory takie jak "Motyle" czy "Och i ach" śpiewała cała publiczność.

Wokalistka zwróciła się do swoich fanów © Instagram | @sylwia_grzeszczak_official

Fragment występu został nagrany przez jedną z kobiet obecnych na widowni. Filmik został udostępniony przez Sylwię Grzeszczak za pośrednictwem stories. "Tak pięknie śpiewaliście" - napisała. W kolejnych publikacjach podziękowała fanom i poinformowała, że wraca do Warszawy na premierę swojego najnowszego utworu, który nagrała ze Smolastym.

