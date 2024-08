Grzeszczak w szalonej mini w Sopocie. Można dostać oczopląsu

Top Of The Top Sopot Festival potrwa cztery dni – od 19 do 22 sierpnia. Pierwszy wieczór to koncert pod hasłem "Gorączka sopockiej nocy". Imprezę poprowadził znany i lubiany duet Doroty Wellman i Marcina Prokopa. Jacy artyści zaprezentowali się na słynnej scenie Opery Leśnej? Na liście znajdują się m.in. Natalia Nykiel, Sarsa, Lanberry, Bovska, ale też zespół Lady Pank, Wilki czy Blue Café.