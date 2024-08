Spójrzcie na buty Grzeszczak. Petarda, ale tylko dla odważnych

Na scenie Sylwia Grzeszczak błyszczy niczym milion dolarów, a na co dzień? Też lubi szaleć z modą. W garderobie artystki próżno szukać zachowawczych i stonowanych ubrań.

"Wisienką na torcie" były białe kozaczki, które owiane złą sławą, zniknęły z modowej przestrzeni. Przez wiele lat uchodziły za symbol kiczu, ale teraz wracają do łask. Jak wystylizowała je Sylwia Grzeszczak?

Wybrała model z cholewką przed kolano. Ostry nosek, frędzle po bokach oraz luźniejsza forma sprawiły, że kiczowaty trend z lat 80. zyskał nowe życie. Artystka zdała egzamin z dobrego stylu na piątkę z plusem. Białe kozaki z frędzlami równie dobrze wyglądałyby w towarzystwie jeansów albo spódnicy z denimu. Co myślicie o tej stylizacji? Skusicie się na takie buty jesienią 2024?

