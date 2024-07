Postaw w ogrodzie. Szpaki nawet się nie zbliżą

Szpaki to rodzaj ptaka z rodziny szpakowatych. Na całym świecie występuje aż 120 gatunków tych ptaków. Mimo niewielkich rozmiarów są bardzo żarłoczne. Żywią się owadami i niektórymi owcami.

Hałas to jedna z najprostszych, a jednocześnie bardzo skutecznych metod zwalczania szpaków. Głośne dźwięki powtarzające się co jakiś czas skutecznie odstraszają ptaki. Szpaki zaczną kojarzyć twój ogród z miejscem pełnym zagrożenia i stresu. W tym celu można użyć armatki hukowej, płyt CD, aluminiowych puszek czy odstraszaczy dźwiękowych.

Jeśli ta metoda do ciebie nie przemawia, zainwestuj w strach na wróble. Choć kojarzy się wyłącznie z polami pełnymi zboża, można postawić je w ogrodzie. Umieść je jak najbliżej drzewka owocowego, a szpaki nie będą miały odwagi, żeby się do niego zbliżyć.

