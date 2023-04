Posiada "najcieplejszy" głos w Polsce. Jej życie nie było usłane różami

Doświadczyła przemocy na tle seksualnym. Później miała poważny wypadek

Do traumatycznych wydarzeń doszło w Jarocinie, podczas festiwalu w 1974 roku. Mężczyzna, który był powiązany z organizacją wydarzenia, próbował zgwałcić początkującą wokalistkę. Hanna Banaszak miała wówczas zaledwie 17 lat. Na festiwalu występowała w duecie z o rok starszym kolegą. Jej oprawca koniecznie chciał zostać menedżerem młodych artystów. Pod pretekstem podpisania umowy namówił Banaszak, aby ta przyszła do niego na chwilę do hotelowego pokoju. Wtedy rozegrał się dramat.