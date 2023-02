Posłała Weinsteina za kratki. Teraz ujawniła tożsamość

"Nienawidziłam siebie"

Weinstein wszedł do pokoju Chernyshovej, usiadł na krześle i rozpiął spodnie. - Wpadłam w histerię. Pokazywałam zdjęcia moich dzieci, próbując przekonać go, by tego nie robił. Ale zrobił, co zrobił. Zaciągnął mnie do łazienki i tam zgwałcił - opowiada aktorka. Niedługo później kobieta rozstała się z mężem. Przeniosła się wraz z dziećmi do USA.