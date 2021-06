Była żona Harveya Weinsteina znów zakochana. Jej wybranek to wielki gwiazdor i bożyszcze kobiet

Upadek gwałciciela

Afera z udziałem Harveya Weinsteina zapoczątkowała słynną na cały świat akcję #metoo. Pierwszy raz we współczesnym świecie ofiarom nie udało się zamknąć ust ani groźbami ani lukratywnymi ugodami. Król Hollywood trafił za kratki. W 2020 r. sąd w Nowym Jorku skazał go na 23 lata więzienia za wymuszenie aktu seksualnego na asystentce Mimi Haleyi w 2006 r. i gwałt na początkującej wówczas aktorce Jessice Mann, który miał mieć miejsce 7 lat później. Harveya Weinsteina oskarżono także w Los Angeles, gdzie postawiono mu zarzuty 11 napaści seksualnych na pięć różnych kobiet. Jeśli zostanie skazany, grozi mu do 140 lat więzienia.