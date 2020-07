Właściciel restauracji spalił stolik, przy którym siadali Jeffrey Epstein i Harvey Weinstein

Właściciel restauracji spalił ulubiony stolik Jeffrey'a Epsteina i Harvey'a Weinsteina

Zdjęcia i nagranie momentu niszczenia stolika można zaleźć na Twitterze. W zamieszczonym w sieci wideo Zach Erdem wyjaśnia, jak i dlaczego pozbył się stolika Epsteina i Weinsteina. "Za każdym razem, kiedy go wiedziałem, myślałem o tym, co się stało, dlatego wziąłem młotek i benzynę, połamałem go, spaliłem i wyrzuciłem do śmieci. Zrobiłem to, by pozbyć się złej energii i wysłać jasny komunikat do wszystkich, którzy planują odwiedzić 75 Main: Ludzie, którzy wykorzystują kobiety, nie są tu mile widziani" - zadeklarował właściciel lokalu 75 Main w Southampton w stanie Nowy Jork.