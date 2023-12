Posłanka PiS w reżyserce TVP. "Tak kończy się TV PiS"

We wtorek w Sejmie została przyjęta uchwała w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz PAP. Spotkało się to z oburzeniem polityków PiS. 100 posłów tej partii, zamiast na głosowanie, pojechało do siedziby Telewizji Polskiej. Nie zabrakło wśród nich Joanny Lichockiej, która jest również członkinią Rady Mediów Narodowych. Jej zdjęcie szybko rozniosło się w sieci, gdzie nie brakuje komentarzy, że cały protest w obronie "wolnych mediów" został "wyreżyserowany".