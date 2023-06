Postanowiła wrócić do formy. Owoce zbiera w sypialni

Ola Jordan wyjechała do Wielkiej Brytanii, gdzie wzięła udział w tanecznym show już jako uczestniczka. Polce udało się zdobyć kryształową kulę i sławę. To właśnie na Wyspach odnalazła swoje szczęście. Obecnie jest w szczęśliwym związku, a w 2020 roku została mamą. Przez ten czas jej sylwetka uległa zmianie. Jak sama celebrytka podkreślała, po ciąży nie miała zamiaru od razu wracać do formy. Z pewnego jednak powodu po czasie przeszła na dietę. Co dokładnie się stało?