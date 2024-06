Postaw przy drzewku. Szpaki nawet nie podlecą

Wraz z nadejściem czerwca drzewa i krzewy zaczynają obficie owocować, co przyciąga do naszego ogrodu szpaki, które żywią się owocami. Szpaki to niewątpliwie piękne stworzenia, ale są one również uważane za szkodniki. Jak skutecznie odstraszyć te ptaki?

Szpaki są niewielkimi ptakami, które wielkością przypominają kosa. Zjadają zarówno drobne bezkręgowce, jak i pestki czy owoce. Niestety, gdy zdecydują się odwiedzić nasz ogród, mogą spowodować poważne zniszczenia, pożerając znaczną część naszych plonów. W tym artykule podpowiemy, jak skutecznie pozbyć się szpaków z ogrodu.

Czy szpak jest szkodnikiem?

Szpaki są wszystkożerne. Zjadają owoce, pestki, a także drobne owady. Są one szczególnie zainteresowane wiśniami, czereśniami, truskawkami i porzeczkami. Wraz z nadejściem czerwca zauważysz zwiększoną aktywność tych ptaków.

Doświadczeni ogrodnicy często uważają szpaki za szkodniki, ponieważ mogą zniszczyć dużą część plonów. Jednak warto pamiętać, że szpaki żywią się także drobnymi owadami i larwami, co oznacza, że pomagają nam w naturalny sposób pozbyć się wielu szkodników zamieszkujących w ziemi.

Jak przegonić szpaki z ogrodu?

Szpaki są bardzo inteligentnymi ptakami, które w Polsce są chronione. Dlatego nie można ich krzywdzić. Jedynym rozwiązaniem jest przegnanie tych ptaków z naszego ogrodu. Jak to zrobić? Szpaki boją się hałasu. Jeśli twój ogród jest na uboczu i hałas nie zakłóci spokoju innych mieszkańców, możesz przestraszyć szpaki za pomocą głośnej muzyki. Możesz też odstraszyć je, odtwarzając nagrania odgłosów wydawanych przez ptaki drapieżne, które są naturalnymi wrogami szpaków.

Innym skutecznym rozwiązaniem jest użycie straszaka, na przykład takiego, który jest używany do odstraszania wróbli. Warto umieścić go na drzewie owocowym lub tuż obok krzewów z dojrzewającymi owocami, ozdabiając go starymi płytami CD czy plastikowymi butelkami, które będą hałasować przy każdym podmuchu wiatru.

Możesz również skorzystać z siatki ochronnej, którą można kupić w każdym sklepie ogrodniczym, albo użyć starej firanki. Siatkę należy dokładnie przykryć drzewka i krzewy owocowe. Utrudni to ptakom dostęp do owoców i w rezultacie spowoduje, że dokonają one mniejszych szkód.

