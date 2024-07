Postaw przy kopczyku. Pozbędziesz się szkodników

Ok, rozumiem

Możesz zapisać ten artykuł na później. Znajdziesz go potem na swoim koncie użytkownika

W twoim ogrodzie pojawiły się niewielkie płaskie kopce, a rośliny widocznie zmarniały? To znak, że pojawił się w nim karczownik. Jak się go pozbyć? Poznaj prosty sposób.

Z wyglądu przypomina coś pomiędzy dużym chomikiem a szczurem. Żywi się korzeniami, gałązkami, pączkami i owocami roślin. Prowadzi nocny tryb życia, dlatego też trudno go zauważyć.

Żyje z podziemnych korytarzach, a w trakcie ich budowy, tworzy niewielkie, płaskie kopce. O jakim szkodniku mowa? O karczowniku. Jak pozbyć się go z ogrodu? Poznaj prosty sposób.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Jak rozpoznać karczownika?

Karczownik to ssak z rodziny chomikowatych. Na całym świecie występuje ok. 200 różnych gatunków karczowników. W Polsce zamieszkuje zaledwie 9 z nich. Osiąga od 13 do 25 cm długości. Żyje w wykopanych przez siebie podziemnych tunelach. Tworzy przy tym niewielkie, płaskie kopce.

Prowadzi nocny tryb życia. Za dnia chowa się w ziemi, zaś po zmroku wychodzi z nich w poszukiwaniu jedzenia. Żywi się bulwami, kłączami, owocami i pąkami roślin. W trakcie kopania tuneli niejednokrotnie uszkadza korzenie, co negatywnie odbija się na kondycji roślin. Nic więc dziwnego, że uważany jest za szkodnika.

Pamiętaj jednak, że stanowi on bardzo ważną część ekosystemu i jest objęty częściową ochroną gatunkową. Oznacza to, że nie można go w żaden sposób krzywdzić czy też zabijać.

Połóż przy tunelu. Pozbędziesz się karczownika

Karczownik stanowi poważne zagrożenie dla roślin ogrodowych. Jeśli masz pewność, że pojawił się w twoim ogrodzie, musisz działać jak najszybciej. Jak pozbyć się karczownika w humanitarny sposób? Przydatne okażą się specjalne pułapki rurkowe i kleszczowe. Kupisz je w większości sklepów ogrodniczych czy w internecie.

Pułapka jest w pełni bezpieczna i nie zrobi krzywdy karczownikowi. Wystarczy położyć ją przy kopcu i włożyć do niej wabik, np. kawałek marchewki. Karczownik skuszony zapachem z pewnością do niej wejdzie. Wówczas zapadka się zatrzaśnie. Złapane zwierze należy wypuścić na łące czy polu.

Jeśli nie chcesz stosować pułapek, zainwestuj w zioła. Karczowniki są bardzo wrażliwe na zapachy. Nie znoszą aromatu mięty. Zasadź ją wokół ogrodu i wrzuć kilkanaście listków do kopczyków. Gdy szkodnik poczuje jej zapach, ucieknie w popłochu.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl.