Postaw te rośliny na parapecie. Pomogą uporać się z wilgocią

Doskonałym "pochłaniaczem" wilgoci jest również bluszcz. Nic więc dziwnego, że to roślina, którą wiele osób stawia w łazience, zapobiegając przy okazji rozwojowi pleśni. Jeśli zdecydujemy się na bluszcz angielski a mamy w domu zwierzęta, lepiej postawić doniczkę w trudnodostępnym dla nich miejscu ze względu na to, że jest dla nich toksyczny. To samo tyczy się skrzydłokwiatów.