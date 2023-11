Ma przynosić szczęście. Jak dbać o grubosza?

Grubosz jajowaty bywa nazywany drzewkiem szczęścia. Najbardziej charakterystyczne są jego okrągłe, grube liście, które mogą kojarzyć się kształtem z monetami. Zapewne właśnie stąd wzięło się wierzenie, że grubosz obdarzy właściciela bogactwem. Czy to rzeczywiście możliwe? Trudno powiedzieć, ale zawsze można spróbować. To efektowna roślina ozdobna, więc nawet jeśli nie obdaruje majątkiem, będzie cieszyć oczy.

Egzotyczna roślina o niewielkich wymaganiach

Grubosz to sukulent, który pochodzi z Afryki Południowej, gdzie w naturalnych warunkach osiąga wysokość aż do dwóch metrów. W hodowli domowej może urosnąć maksymalnie do jednego metra wysokości.

Roślinę wyróżniają gruby pień i charakterystyczne, mięsiste liście. Jest dość łatwa w pielęgnacji i formowaniu, można jej nadać pożądany kształt. W sklepach dostaniemy różne odmiany grubosza, w tym także kolorowe, np. Californian Red Tip (z jaskrawymi, czerwonymi obwódkami na liściach) czy Hummel’s Sunset (z żółto-czerwonymi obwódkami na liściach). Każda z nich ma szansę stać się wspaniałą ozdobą nowoczesnego wnętrza.

Jak pielęgnować grubosza? To bardzo proste

Roślina wymaga w domu jasnego, słonecznego stanowiska, które zapewni jej niezbędne do wzrostu ciepło. Nie należy jej wystawiać na działanie temperatury niższej niż 10°C. Panująca w domu temperatura decyduje też o częstotliwości podlewania: do 20°C wystarczy, jeśli podlejemy grubosza dwa razy w tygodniu, jeśli temperatura jest niższa, musimy to robić rzadziej.

Aby cieszyć się ładnym wyglądem i błyszczącymi liśćmi, drzewko szczęścia należy regularnie nawozić preparatem dodawanym do wody do podlewania. Podajemy go co cztery tygodnie w okresie od wiosny do jesieni. Można też użyć domowego sposobu i podsypywać grubosza wysuszonymi fusami po kawie.

Przycinanie drzewka szczęścia. Nadamy mu pożądany kształt

Grubosz rośnie powoli, więc tak naprawdę nie trzeba go przycinać, chyba że zależy nam na uzyskaniu konkretnego kształtu. Dzięki temu może przypominać np. drzewko bonsai. Co dwa-trzy lata należy go przesadzić do większej doniczki, najlepiej w momencie, gdy ze starej zaczną wystawać korzenie. Odcięte pędy da się wykorzystać do rozmnożenia rośliny, tak samo jak jej liście.

Grubosz kwitnie bardzo rzadko, wypuszcza wtedy małe, białe kwiatki. Ponieważ to takie niezwykłe wydarzenie, kwitnące drzewko szczęścia uważane jest za dobry znak i pozytywną wróżbę na przyszłość. Oznacza, że do tego konkretnego domu napłynie wkrótce szczęście i powodzenie finansowe.