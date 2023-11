Postaw zamiast storczyka. Wyjątkowo bezproblemowy kwiat

W okresie jesienno-zimowym wiele roślin doniczkowych zrzuca liście i przestaje kwitnąć. Co w takim razie warto postawić na parapecie? Coś, co kwitnie nawet w zimniejszych miesiącach. I podobno przynosi szczęście, bogactwo oraz powodzenie w miłości.

Kiedy dzień staje się krótszy, a za oknem temperatury spadają poniżej zera, wielu z nas rezygnuje z uprawy roślin domowych. Jednak są pewne gatunki ozdobne, które kwitną właśnie zimą. To m.in. amarylis.

Ze względu na to, że amarylis kwitnie jesienią i zimą, często wykorzystywany jest do stworzenia bożonarodzeniowych dekoracji. Co ciekawe, ta roślina najpierw wypuszcza kwiaty, a dopiero później zielone liście.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Amarylis zakwitnie, nawet gdy za oknem panuje mróz

Roślina doniczkowa to tak naprawdę nie amarylis, lecz hippeastrum, czyli zwartnica. Prawdziwe amarylisy to rośliny gruntowe, które uprawiane są w ogrodach. Oba gatunki to rośliny ozdobne, a ze względu na niewielkie różnice w wyglądzie, są często mylone. Najpopularniejszą odmianą jest amarylis belladonna.

Amarylis jest łatwy w pielęgnacji, a w jego uprawie nie musimy stosować żadnych wymagających zabiegów. Kwiaty amarylisa są niezwykle okazałe i różnokolorowe, jednak najczęściej można spotkać odmiany w czerwonej lub białej barwie. Najważniejsze w pielęgnacji amarylisa jest podlewanie. Należy robić to regularnie, a po pojawieniu się pierwszych pąków, roślinę należy podlewać obficie i często. Nie przelewaj amarylisa, jednak nie dopuszczaj do jego przesuszenia.

Zobacz także : Zamiast do garnka wrzuć do doniczki. Genialny patent babci

Kwiat powinien pojawić się po około 3 tygodniach. Warto pamiętać, że w trakcie kwitnienia powinniśmy unikać wysokich temperatur i przestawiania rośliny, aby nie uszkodzić jej łodygi.

Amarylis ma przynosić szczęście w miłości

Historia tej rośliny jest bardzo ciekawa i wywodzi się z mitologii greckiej. Kwiat miał powstać z krwi kobiety o imieniu Amarylis, która była zakochana w przystojnym pasterzu o imieniu Alteo. Niestety jej uczucia nie zostały odwzajemnione, co sprawiło, że postanowiła zdobyć jego serce wyjątkowym sposobem.

Amarylis udała się do wyroczni w Delfach, gdzie otrzymała radę, by... przebijać swoje serce złotą strzałą. Kobieta miała to robić przez 30 nocy, aż do momentu, gdy pojawią się karmazynowe kwiaty pochodzące z jej własnej krwi.

Według mitologii, gdy Alteo otworzył drzwi i zobaczył niezwykłe kwiaty, przyniesione przez kobietę, od razu zakochał się w Amarylis, a ona została uzdrowiona. Dlatego też właśnie ta roślina stała się symbolem miłości, nieustającego uczucia oraz siły i wytrwałości, które pomagają odnieść sukces. Warto postawić amarylisa na parapecie. Dzięki temu przyniesiesz do domu dobrą energię i pomyślność zarówno w życiu zawodowym, jak i uczuciowym.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!