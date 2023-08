Poszedł na wesele. W łazience znalazł "koszyczek ratunkowy"

"Kontrowersyjny przypadek" na weselu. Ktoś przesadził

W hotelu, w którym odbywało się wspomniane wesele, w łazience dla panów pojawił się koszyczek. Pudełko zawierało niewielkie buteleczki z wysokoprocentowym alkoholem. To, co jednak oburza najbardziej, to dołączona do tego zestawu "zabawna" notatka.