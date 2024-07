Poszła do "Biedry". Ministra pokazała stylizację

Pod koniec czerwca Szymon Hołownia poinformował o zmianach w zarządzie partii: nową pierwszą wiceprzewodniczącą, w miejsce Michała Kobosko, została Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. "To dla mnie wielki zaszczyt. Polska 2050 jest i pozostanie odpowiedzialną częścią koalicji 15 października. Demokratyczni, zieloni i solidarni: pozostaniemy w tej koalicji sobą" – zaznaczyła nowa wiceprzewodnicząca.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was! Chętnie poznamy wasze historie, podzielcie się nimi z nami i wyślijcie na adres: wszechmocna_to_ja@grupawp.pl