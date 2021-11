Była modelką plus size. Schudła prawie 90 kilogramów i straciła fanów

"Rower naprawdę odmienił moje życie"

Kiedy waga zaczęła lekko spadać, modelka uwierzyła, że nie musi wiecznie posiadać nadwagi - jest na tyle silna, aby zacząć walczyć z nadprogramowymi kilogramami. Postanowiła zmniejszyć porcje posiłków, unikać niezdrowej żywności i wprowadzić do życia trochę ruchu. Jej kondycja pozostawiała wiele do życzenia, dlatego rozpoczęła poszukiwania nad prostym, ale efektywnym treningiem. Dużo obiecujących informacji znalazła na temat rowerowych przejażdżek. Postanowiła spróbować i co pewien czas zwiększać pokonywane dystanse. Nie sądziła, że to aż tak pozytywnie wpłynie na jej samopoczucie oraz sylwetkę.