Poszła do łóżka z byłym. "Wykorzystał sytuację"

– Byłam strasznie naiwna. Namawiałam go na spotkania, niby przyjacielskie, ale wiadomo, że ciągle dążyłam do czegoś więcej. Kilka razy, zwłaszcza jeśli na spotkaniu był alkohol, wylądowaliśmy w łóżku. Myślałam, że w ten sposób znowu się do siebie zbliżymy, że on zrozumie, że nadal mnie kocha i chce ze mną być. Niestety, on to wszystko traktował czysto przedmiotowo, chciał mieć dziewczynę na seks, ale nie na co dzień - opowiada Sylwia.