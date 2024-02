Chciał się z nią kochać bez przerwy. "Czułam się jak dmuchana lalka"

– Mateusz miał do mnie żal, sądził, że nie chcę iść z nim do łóżka, bo moje uczucie wygasło. A ja z kolei czułam się jak dmuchana lalka, miałam wrażenie, że on myśli tylko o sobie. I zupełnie straciłam ochotę na seks – wyznaje. – On coś inicjował, ja się zamykałam w sobie. To oczywiście powodowało, że on się wkurzał albo obrażał, ja też się unosiłam. Niby próbowaliśmy o tym rozmawiać, ale prowadziło to tylko do kolejnych kłótni. Mateusz nie bardzo potrafił zrozumieć moje racje, a mnie drażniło jego podejście. Potem doszła kwestia pornosów, które oglądał w wiadomym celu. To już było dla mnie za dużo.