Poszła do salonu z sukniami ślubnymi. "Po wyjściu miałam ochotę płakać"

Pewna użytkowniczka TikToka opisała przykrą sytuację, która spotkała ją podczas poszukiwań wymarzonej sukni ślubnej. Młoda kobieta trafiła do jednego z najpopularniejszych salonów z sukniami we Wrocławiu. To, w jaki sposób potraktowała ją ekspedientka, nie mieści się w głowie.